Disneyland Paris

OnlyFans-koppel bezoekt Disneyland Paris in pikante video

Disneyland Paris blijkt een dankbare setting voor het maken van spannende filmpjes. Op 18+-website PornHub verscheen onlangs een nieuwe video van een OnlyFans-koppel dat een bezoek brengt aan het Franse Disney-resort. Te zien is hoe een vrouw door parkdeel Fantasyland paradeert.

Ook poseert ze met Minnie-oortjes voor het kasteel van Doornroosje. De beelden uit Disneyland worden na een tijdje verruild voor shots uit een hotelkamer in de buurt, waar de Minnie-oortjes op blijven. Wat zich daar verder afspeelt, laat zich raden.

De video werd geüpload door de mannelijke acteur Ralf Christian, die volgens zijn profiel woont in Barcelona. Zijn tegenspeelster, woonachtig in Hongarije, noemt zichzelf Tory Sweety. De makers gebruiken de link met Disney expliciet om de aandacht te trekken, inclusief de titel "Minnies sexy dromen worden werkelijkheid Disneyland".



Dubieus

Het is niet voor het eerst dat Disneyland Paris een rol speelt in dergelijk materiaal voor volwassenen. In maart kwam al content naar buiten van een schaarsgekleed OnlyFans-model in het Disneyland Park. Een jaar geleden publiceerde een pornoster een dubieus filmpje waarin ze op mannenjacht ging in de Disney-parken. Ze werd betrapt door een bewaker.