Efteling

Openbaar vervoer in sprookjessferen: Arriva presenteert bussen met Efteling-thema

Wie met het openbaar vervoer naar de Efteling gaat, kan voortaan in een speciale Efteling-bus stappen. Vervoersmaatschappij Arriva heeft vier bussen laten decoreren in Efteling-stijl. Vanochtend werden de Sprookjesbos-bus en de Joris en de Draak-bus gepresenteerd, in het bijzijn Arriva-regiodirecteur Jan Pieter Been, Efteling-directeur Fons Jurgens en Roodkapje.

Arriva en het attractiepark "intensiveren de samenwerking", laten beide partijen weten. Zo wordt er een kortingsactie geïntroduceerd voor Efteling-abonnees. "Zowel voor medewerkers als bezoekers optimaliseren we onze bereikbaarheid met het openbaar vervoer", zegt Jurgens.

Voor het Kaatsheuvelse sprookjespark zijn de aangepaste bussen natuurlijk ook rijdende reclameborden. Ze zijn actief op de lijnen 800, tussen Den Bosch en de Efteling, en 801, tussen Tilburg en de Efteling. De vertrektijden zijn afgestemd op de openingstijden van het park. Een busverbinding tussen de Efteling en Breda is in 2019 opgeheven.



Zelfrijdend

Efteling-baas Jurgens pleitte afgelopen najaar nog voor het inzetten van een zelfrijdende bus rond het pretpark, om bezoekers van de vakantieparken en hotels naar de ingang te brengen. Dat plan ligt nog steeds op tafel. De Efteling en Arriva laten er momenteel samen onderzoek naar doen.