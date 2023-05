Ouwehands Dierenpark Rhenen

Zoop komt terug: reünie in Ouwehands Dierenpark

Wie kent de tv-serie Zoop nog? De populaire soap, over acht jongeren die een opleiding tot dierverzorger volgden in Ouwehands Dierenpark, werd tussen 2004 en 2006 uitgezonden op Nickelodeon. Ook kwamen er drie speelfilms: Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007). Binnenkort krijgt de reeks een vervolg.

Zestien jaar na de laatste Zoop-film wordt gewerkt aan een nieuw deel: Zoop in Australië. De regie is in handen van Jon Karthaus, die zelf de rol van Zoop-personage Moes op zich neemt. Ook acteurs Nicolette van Dam, Monique van der Werff, Juliette van Ardenne, Vivienne van den Assem, Patrick Martens, Ewout Genemans en Erwan van Buuren keren terug.

Hoewel het verhaal zich grotendeels afspeelt in Australië, wordt de dierentuin in Rhenen niet vergeten. Deze week publiceerden de castleden een groepsfoto gemaakt in Ouwehands Dierenpark. "Wat een feest!", schreef Van Dam erbij. "Na twintig jaar weer met m'n Zoopies op de set. Zo gezellig en vertrouwd, alsof we nooit zijn weggeweest."



Productie

Ook dierentuindirecteur Robin de Lange is blij met de reünie. "Kijk nou wie er weer in Ouwehands Dierenpark zijn!", schrijft hij op LinkedIn. "Herkennen jullie ze nog?" Zoop in Australië moet in 2024 in première gaan. De productie is in handen van NL Film.