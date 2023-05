Futuroscope

Zes weken na brand in Frans attractiepark: achtbaan nog dicht

Het Franse pretpark Futuroscope weet nog niet wanneer de achtbaan Objectif Mars weer in gebruik genomen kan worden. Zes weken geleden brak er paniek uit toen een karretje van de rollercoaster na afloop van een ritje in brand vloog. Dat gebeurde in het station. Twee bezoekers raakten gewond.

Het park kon dezelfde dag nog de vermoedelijke oorzaak communiceren: waarschijnlijk was er sprake van een defecte lithiumbatterij in het tweede bakje van een trein. Ondanks de snelle conclusie laat een heropening nog op zich wachten. "Objectif Mars is om technische redenen tot nader order gesloten", luidt de officiële uitleg.

"Op dit moment kunnen we geen heropeningsdatum noemen." De drie jaar oude achtbaan, gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin, telt in totaal vier treinen met elk drie karretjes. Men durft het op dit moment niet aan om de attractie te laten draaien met de drie onbeschadigde treinen.



Teleurstelling

De sluiting is echter niet voor iedereen een teleurstelling: buurtbewoners zijn dolbij dat de coaster voorlopig niet draait. Zij klaagden al geruime tijd over geluidsoverlast door gillende passagiers. Omwonenden laten aan omroep France 3 weten dat ze eindelijk weer rustig buiten kunnen zitten. "Hoe langer dit duurt, hoe beter", meldt de woordvoerder van een buurtvereniging.