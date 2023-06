Alton Towers Resort

Mysterieuze attractie maakt na ruim zeven jaar onverwachte comeback

Een raadselachtige overdekte attractie in het Engelse pretpark Alton Towers is na ruim zeven jaar weer open. Nemesis Sub-Terra werd in 2012 gepresenteerd als een duistere freefall tower met speciale effecten en acteurs. Slechts enkele jaren later, in 2016, ging de attractie alweer dicht.

Alton Towers moest destijds flink bezuinigen. Naar aanleiding van een dramatisch achtbaanongeluk in 2015 kampte het park met dalende bezoekersaantallen. In 2018 en 2019 werd de locatie van Nemesis Sub-Terra nog wel gebruikt voor een halloweenspookhuis. Veel fans gingen ervan uit dat de oorspronkelijke attractie nooit meer terug zou komen.

Niets blijkt minder waar. Alton Towers heeft de tijdelijke sluiting van de nabijgelegen hangende achtbaan Nemesis aangegrepen om Nemesis Sub-Terra na meer dan zeven jaar nieuw leven in te blazen. Bij de bekende rollercoaster wordt dit seizoen nagenoeg de volledige baan vervangen. De heropening van de freefall zorgt ervoor dat er toch iets te beleven is in het gebied.



Onderzoekscentrum

Voor de renovatie van Nemesis werd een achtergrondverhaal bedacht over de fictieve overheidsorganisatie The Phalanx, die geheime informatie over mysterieuze wezens zou achterhouden. Nemesis Sub-Terra borduurt voort op die verhaallijn. Bezoekers worden bij hoge uitzondering welkom geheten in een ondergronds onderzoekscentrum, waar een nieuwe ontdekking gepresenteerd wordt aan het publiek.



De attractie bestaat uit verschillende ruimtes, waaronder twee artificiële liften met speciale effecten en een laboratorium. Het hoogtepunt van de beleving is een freefall tower van fabrikant ABC Rides Switzerland, met vier banken rond een geheimzinnig ei. In totaal is er plek voor veertig personen. Filmen en fotograferen is verboden.



Ontsnapt

Als de rit begint, barst het ei open en zakken de banken plotseling razendsnel 6 meter naar beneden. Er lijkt een wezen ontsnapt te zijn, want passagiers voelen iets in hun rug en bij hun benen. Er wordt ook gebruikgemaakt van wind- en watereffecten. Nemesis Sub-Terra opende eind vorige maand. Achtbaan Nemesis moet volgend jaar weer operationeel zijn, met een vernieuwd uiterlijk.