Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp wordt groener: dierentuin mag 96 bomen overnemen

Diergaarde Blijdorp voegt bijna honderd grote bomen toe. De Rotterdamse dierentuin is een samenwerking aangegaan met het bomendepot van de gemeente. Het depot wordt verplaatst, maar niet alle bomen kunnen mee. Die exemplaren - in totaal 96 stuks - gaan naar het dierenpark. Ze moeten zorgen voor vergroening en meer schaduw.

De dierentuin spreekt over "een bijzonder aanbod". Volgens Blijdorp zijn de bomen "zeer welkom om schaduwrijke plekken te bieden aan mens en dier". "In de steeds warmere zomermaanden kunnen zij helpen hittestress in Blijdorp te verminderen, bijvoorbeeld bij de entree aan de Oceanium-zijde en de kinderspeeltuin bij de Oewanja Lodge."

Op dit moment hebben al 69 bomen een plek gekregen in het park. In het najaar volgt de rest. Het gaat onder andere om Perzisch ijzerhout, platanen, linden, moeraseiken en katsurabomen. Een deel van de bomencollectie moet in de toekomst gebruikt worden voor de inrichting van nieuwe verblijven.