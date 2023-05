Merlin Entertainments

Britse pretparkbaas wil ChatGPT gebruiken om naam voor nieuwe achtbaan te bedenken

De grote baas van de Britse pretparkgroep Merlin Entertainments ziet mogelijkheden voor artificial intelligence (AI) in de pretparkwereld. Algemeen directeur Scott O'Neil werd deze week geïnterviewd door nieuwsnetwerk Bloomberg. Hij vindt het verstandig als amusementsbedrijven anno 2023 een strategie ontwikkelen met betrekking tot AI.

O'Neil denkt aan functionaliteiten als ChatGPT, een chatbot die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. "Als je namen voor achtbanen moet verzinnen of pretparken aan het bouwen bent, is AI een behoorlijk indrukwekkende manier om je te helpen", zegt de directeur. "Je krijgt niet het ultieme antwoord, maar je krijgt er misschien wel vijf om uit te kiezen."

Hoe zou dat werken? "Je kunt letterlijk de beschrijving van de achtbaan invoeren en vragen: wat zou een goede naam zijn voor deze rollercoaster?" O'Neil denkt dat de pretparkgroep daar veel voordeel uit kan halen. Volgens hem wordt AI op dit moment al door Merlin gebruikt om nieuwe markten te onderzoeken en om te kijken welke bedrijven overgenomen kunnen worden.



Gesprekspartner

ChatGPT is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populaire online tool. Het taalmodel fungeert als een intelligente gesprekspartner die kan putten uit een bijna oneindige schat aan openbare informatie, in allerlei verschillende talen. Gebruikers kunnen ChatGPT bijvoorbeeld inzetten om alle mogelijke soorten teksten te schrijven of om nieuwe ideeën te bedenken.



Merlin Entertainments is één van de grootste toeristische bedrijven ter wereld, bestaand uit meer dan honderd attractieparken en andere bezienswaardigheden in 22 verschillende landen. Voorbeelden zijn Alton Towers en Thorpe Park in het Verenigd Koninkrijk, Heide Park in Duitsland en Gardaland in Italië. Ook alle Legoland-parken en vestigingen van Sea Life en Madame Tussauds horen bij Merlin.