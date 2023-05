Efteling

Brutale Efteling-bezoeker biedt brief over parkverbod aan op Marktplaats

Een anonieme Efteling-bezoeker biedt een wel heel bizar souvenirtje aan via Marktplaats. Iemand die onlangs een Efteling-verbod kreeg vanwege vernielingen in het attractiepark, besloot de brief daarover op de veilingsite te zetten. Het papiertje wordt aangeboden als "een officieel parkverbod van zes maanden".

"Dit gedrag wordt door de Efteling niet getolereerd", staat in de brief. "We ontzeggen u voor zes maanden de toegang tot de Efteling." De Marktplaats-verkoper noemt het "een mooie aanvulling voor ieders collectie". De brief, die dateert van dinsdag 9 mei 2023, gaat naar "de gelukkige bieder". Tot nu toe is er 7,80 euro geboden.

"Het is een merkwaardig item om te verkopen", laat een Efteling-voorlichter aan Looopings weten. Verder doet hij geen inhoudelijke uitspraken over de kwestie. De woordvoerder wil ook niet zeggen waar het parkverbod in kwestie mee te maken heeft.





Waterpartijen

Dat laat zich wel raden, want in de brief wordt een voorval genoemd op vrijdag 17 februari 2023. Op die dag bleek dat er zeep of shampoo in meerdere waterpartijen in de Efteling was gegooid. Waterbakken bij De Nieuwe Kleren van de Keizer, De Kleine Zeemeermin en het Carrouselpaleis zaten plotseling vol met schuim.