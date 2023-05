Belantis - Das AbenteuerReich

Al jaren geen nieuwe attracties in Duits pretpark: eigenaar Parques Reunidos krijgt de schuld

In het Oost-Duitse attractiepark Belantis lijkt de tijd stil te staan: er liggen al jaren plannen klaar voor nieuwe attracties, maar er gebeurt niets. De directie wijst met de beschuldigende vinger naar de Spaanse eigenaar Parques Reunidos, de parkengroep waar bijvoorbeeld ook Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany bij horen. De Spanjaarden kunnen hun beloftes niet waarmaken, luidt de conclusie.

Belantis werd in 2018 overgenomen door Parques Reunidos. De groep beloofde volop te gaan investeren in uitbreidingen, zodat de bestemming "één van de meest toonaangevende parken van Duitsland" zou worden. Tot op heden kwam er echter geen enkele nieuwe attractie bij. De laatste grote toevoeging dateert van 2015. Toen werd de Egyptische familieachtbaan Cobra des Amun Ra in gebruik genomen.

In een interview met de krant Leipziger Volkszeitung vertelt Belantis-marketingmanager Winnie Vorsatz dat toekomstplannen stelselmatig worden afgewezen door het moederbedrijf. Het park is klaar voor de komst van een nieuwe rollercoaster, maar de Spanjaarden hebben het project opgeschort. Daardoor begon ook seizoen 2023 weer zonder een noemenswaardige noviteit.



Concurrentie

Dat zorgt voor frustratie, zowel bij het personeel als bij bezoekers. "Ook wij horen van gasten dat er echt een nieuwe attractie nodig is", aldus Vorsatz. "En natuurlijk kijken we naar de concurrentie: als andere parken groeien en wij stilstaan, weten we dat het zo niet langer kan." De bestemming is echter afhankelijk van het budget dat in Spanje wordt vrijgemaakt.



En Parques Reunidos heeft de geldkraan dichtgedraaid, volgens Vorsatz vanwege het onzekere economische klimaat. "Het seizoen verloopt onvoorspelbaar: men wil eerst bekijken hoe het consumentengedrag verandert als gevolg van de inflatie." Bovendien wordt ook Belantis geconfronteerd met hogere kosten. Zo stegen de stroomtarieven met 300 procent.



27 hectare

Het blijft onzeker wanneer de Spaanse eigenaar wel met geld over de brug zal komen. De afgelopen vijf jaar zag het bedrijf in ieder geval geen reden om forse investeringen te doen in Belantis. Ruimte is er genoeg: bij de overname in 2018 werd nog bekendgemaakt dat er 27 hectare beschikbaar is om bebouwd te worden.



Afgelopen najaar gaf algemeen directeur Bazil El Atassi aan dat hij binnen enkele jaren een nieuwe achtbaan verwacht. "Er gaat zeker iets gebeuren in de komende twee tot drie jaar", zei hij. Marketeer Vorsatz durft inmiddels geen voorspellingen meer te doen. In plaats daarvan wordt gefocust op nieuwe shows. "Daar hebben we zelf invloed op. We proberen het gebrek aan nieuwigheden te compenseren met zaken die we zelf in de hand hebben."



Zweedse investeringsmaatschappij

Parques Reunidos bezit tientallen pretparken, dierentuinen en waterparken in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De firma is sinds 2019 grotendeels in handen van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. Vorsatz geeft toe dat Belantis binnen de groep slechts een kleine speler is: de focus ligt in Duitsland op belangrijkere locaties als Movie Park Germany, dierentuin Weltvogelpark Walsrode en zwemparadijs Tropical Islands.