Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen organiseert foodfestival: Food & Drinks Adventure

In de Drentse dierentuin Wildlands vindt binnenkort een speciaal foodfestival plaats. Op vrijdagavond 16 juni wordt de eerste editie van Food & Drinks Adventure gehouden, een culinaire avond met hapjes, drankjes, attracties, entertainment en dieren. Het evenement start om 18.00 uur.

Het dierenpark in Emmen spreekt over "een culinaire expeditie" en "een unieke ervaring". "De dieren zijn nog wakker, de attracties draaien volop, er is livemuziek en entertainment en jij proeft de wereld aan heerlijke gerechtjes en drankjes." Wildlands werkt samen met partners als Grolsch, Coca-Cola en Farm Frites.

In de themagebieden Jungola, Serenga en Nortica wordt gezorgd voor foodtrucks en mobiele keukens met chef-koks. Ze serveren voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Ondertussen zijn bijna alle dieren zichtbaar. Ook de meeste attracties gaan open. Verder staat entertainment en muziek op het programma.



Entreeprijs

Tickets zijn nu online verkrijgbaar. Het aantal beschikbare kaarten is beperkt. De entreeprijs bedraagt 49,50 euro per persoon, inclusief hapjes en drankjes. Na afloop is het mogelijk om tegen betaling extra consumpties te bestellen.



Aanwezige abonnementhouders ontvangen een kortingsvoucher, die ze tijdens een volgend bezoek kunnen inleveren bij de horecalocaties in Wildlands.