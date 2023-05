Disneyland Paris

Entertainers Disneyland Paris leggen werk neer uit onvrede over salarissen

Disneyland Paris heeft dinsdag meerdere entertainmentacts moeten schrappen vanwege stakingen. Onvrede over salarissen leidde ertoe dat een groot aantal artiesten het werk neerlegde. Daardoor ging dansshow Dream and Shine Brighter om 16.10 uur niet door. Ook Disney Stars on Parade, die eigenlijk om 17.45 uur voorbij zou komen, werd geannuleerd.

Het Princess Pavilion, een meet-and-greet-locatie met de Disney-prinsessen, sloot dinsdagmiddag eveneens onaangekondigd de poorten. Verder besloten de castleden van theatershow Mickey and the Magician hun stakende collega's te steunen. De laatste voorstellingen van de dag vonden om die reden niet plaats.

Er is al langer onenigheid op de entertainmentafdeling van Disneyland. Eind februari werd al meermaals gestaakt binnen de crew van Dream and Shine Brighter. Vorige week vrijdag ging Disney Stars on Parade onverwachts niet door in verband met een staking. In de tussentijd heeft het management het nog niet voor elkaar gekregen om het personeel tevreden te stellen.



Eisen

Disneyland Paris communiceert zelf niet in het openbaar over arbeidsconflicten. Bij het annuleren van shows, meet-and-greets of parades wordt steevast gesproken over "onvoorziene omstandigheden". De stakers hebben hun exacte eisen tot nu toe ook niet gedeeld met de buitenwereld.