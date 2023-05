Efteling

Efteling-attractie Halve Maen al meer dan een week buiten gebruik door storing

De Halve Maen in de Efteling kampt met een hardnekkige storing. Het bekende schommelschip moest op woensdag 10 mei gesloten worden in verband met een mankement. Sindsdien is de attractie niet operationeel geweest.

Een Efteling-woordvoerder weet nog niet wanneer het euvel opgelost kan worden. Hij bevestigt dat er "aanhoudende problemen" zijn, maar meer informatie over de oorzaak ontbreekt. Het 20 meter hoge schip staat in ieder geval tot nader order stil.

De Halve Maen wordt vaker geteisterd door langdurige technische complicaties. Eind 2021 was de boot nog zes weken onaangekondigd dicht. Begin 2022 kwam opnieuw een storing aan het licht. Die kon toen na zo'n anderhalve week verholpen worden.



Onderhoudskalender

De attractie zou volgende maand enkele dagen buiten bedrijf zijn voor gepland onderhoud. Op de online onderhoudskalender van de Efteling valt te lezen dat de Halve Maen van maandag 19 tot en met woensdag 21 juni gesloten zal zijn.