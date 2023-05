Efteling

Efteling onthult zomerprogramma 2023: entertainment op vijf pleinen

Efteling-bezoekers treffen komende zomer extra entertainment aan op vijf verschillende pleinen. Vandaag maakt de Efteling het programma voor het zomerseizoen bekend. In juli en augustus wordt - net als vorig jaar - gezorgd voor een festivalsfeertje, geïnspireerd op bekende Efteling-attracties.

Veel bekende onderdelen keren terug, waaronder de metershoge marionet van reus Djinn bij Fata Morgana, de Elfentroon met schommelende elfjes bij Droomvlucht en het vliegmachientje bij Max & Moritz. Twee plekken zijn helemaal nieuw: naast de Python wordt een podium neergezet en op de Speelweide verrijst het Efteling Zomerstrand.

De zomerweide komt in het teken te staan van Jokie en Jet uit Carnaval Festival. Het concept lekte gisteren al uit via Looopings. De Efteling belooft "immense speelobjecten, bijpassende horeca, zomerse souvenirs én zomerse muziek". Dat moet zorgen voor "het ultieme strandgevoel". Een springkussen is uitgevoerd in de vorm van een sombrero. De personages zijn zelf aanwezig voor een nieuwe parkshow. Ook treedt een mariachiband op.



Experimenten

Naast de Python en horecacomplex Station de Oost kunnen bezoekers alles te weten komen over snelheid, g-krachten, attracties en muziek in Ruigrijk. "Zet je veiligheidsbril op en zet je schrap voor de ruigste experimenten", luidt de beschrijving. "Doe mee met verschillende tests en gil het hardst. Wie weet hoor jij jezelf terug in de Ruigrijk-remix."



Enkele terugkerende elementen worden wel vernieuwd. Zo kunnen kinderen dit jaar zelf een elfje worden door zich te laten schminken bij Droomvlucht. Bij Max & Moritz is een nieuwe blaaskapel te vinden: de Anderberg Musikverein. Ook wordt het mogelijk om spelletjes te spelen bij chalets op het plein.



22.00 uur

De aanvangstijden van het extra entertainment zijn te raadplegen via de Efteling-app. Het attractiepark is van vrijdag 30 juni tot en met zondag 3 september dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 of 22.00 uur. Maan-tickets, geldig vanaf 18.00 uur, kosten dit jaar 27 euro.