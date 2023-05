Europa-Park Erlebnis-Resort

Laatste baandeel van nieuwe rollercoaster Europa-Park geplaatst

De nieuwe achtbaan van Europa-Park staat volledig overeind. Het Duitse pretpark startte vijftien weken geleden met de constructie van een spectaculaire launch coaster, als onderdeel van een Kroatisch themagebied. Vanmiddag werd rond 14.00 uur het allerlaatste onderdeel gemonteerd. Daarmee is de 1385 meter lange baan compleet.

"Als een gigantische legpuzzel hebben vijftien specialisten van Ride Construction Service Worldwide de afgelopen weken 142 baandelen en bijna 500 ton steunpilaren in elkaar gezet", laat Europa-Park weten. Het monteren van het laatste baandeel ging gepaard met een officieel moment, in het bijzijn van managers, journalisten, fans en de familie Mack, de eigenaar van Europa-Park.

Aan de rail waren drie vlaggen bevestigd: die van Polen, Kroatië en Duitsland. Directeur Michael Mack spreekt over "een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf". "Het wordt één van de beste ervaringen in Europa." De opening had eigenlijk in de tweede helft van 2023 moeten plaatsvinden, maar in verband met leveringsproblemen wordt nu uitgegaan van het voorjaar van 2024.



Verticale lancering

Voltron Coaster, zoals de attractie naar verwachting gaat heten, is 32 meter hoog. In maart werd het volledige ritverloop onthuld, met onder meer een verticale lancering, een draaischijf en zeven inversies.



De komende maanden houdt Europa-Park zich bezig met het aanbrengen van de decoraties en het installeren en afstellen van de techniek. Om de treinen te kunnen katapulteren zijn bijna driehonderd statoren nodig. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Voltron Coaster komt uit de fabriek van Europa-Parks zusterbedrijf Mack Rides.