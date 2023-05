Efteling

Stoomcarrousel Efteling bijna vijf weken dicht voor groot onderhoud

De nostalgische Stoomcarrousel in de Efteling is binnenkort geruime tijd buiten gebruik. Begin dit jaar werd begonnen met het opknappen van het exterieur van het Carrouselpaleis. Dat onderhoudsproject is nog in volle gang. Over een tijdje moet ook de draaimolen zelf eraan geloven.

Naar verwachting zal de carrousel bijna vijf weken niet toegankelijk zijn, van maandag 19 juni tot en met vrijdag 21 juli. In die periode wordt de looprail van de molen vervangen, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De klus moet op zaterdag 22 juli afgerond zijn.

Ondertussen gaan de werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw gewoon door. De linker- en rechterzijde van de façade zijn inmiddels weer compleet. Nu is het middelste gedeelte van de gevel aan de beurt. Daar verscheen vorige maand een enorm doek met een foto-opdruk, om te voorkomen dat bezoekers wekenlang tegen een kale constructie moeten aankijken.



Dakbedekking

De Efteling verwacht eind oktober 2023 helemaal klaar te zijn met het vernieuwen van het Carrouselpaleis. Naast de gevel wordt tijdens de onderhoudsperiode ook de dakbedekking vernieuwd. De Stoomcarrousel is sinds 1956 in de Efteling te vinden. Begin jaren zeventig werden het Diorama en het Carrouseltheater aan het complex toegevoegd.