PortAventura World

PortAventura World onthult naam en openingsdatum van nieuwe Uncharted-achtbaan

De nieuwe Uncharted-achtbaan in PortAventura World gaat over iets meer dan een maand open. Dat heeft het Spaanse pretparkresort vanavond bekendgemaakt. Vanaf zaterdag 17 juni kunnen bezoekers de overdekte rollercoaster uitproberen. Ook de volledige naam van de attractie is naar buiten gebracht.



Een nieuwe reclamespot moet het publiek alvast enthousiast maken voor de 25 miljoen euro kostende toevoeging. In de video is te zien hoe avonturiers plaatsnemen in een voertuig met drie rijen voor elk vier personen. Via een ondergrondse poort komen ze in een mysterieus grottenstelsel terecht.

Het dertig seconden durende filmpje eindigt met een shot waarin het karretje achteruit gaat. Dat zal in de uiteindelijke rit ook het geval zijn. PortAventura bestelde een 12 meter hoge multi dimension coaster bij de Liechtensteinse fabrikant Intamin, bestaand uit vijf lanceringen, een draaischijf en een doodlopend gedeelte. Passagiers leggen straks zo'n 700 meter af.



Boetedoening

Het 16 meter hoge gebouw in het Far West-themagebied is verborgen achter een enorme rotswand. De volledige titel luidt Uncharted: The Enigma of Penitence, wat zoiets betekent als het raadsel van boetedoening. Het thema is gebaseerd op de Uncharted-speelfilm uit 2022. Op dit moment wordt de achtbaan al getest.