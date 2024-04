Kermis

Video: Nederlandse kermisattractie Energizer beleeft langverwachte première

Kermisfans hebben er lang op moeten wachten, maar de Energizer is eindelijk in Nederland. Kermisondernemer Niek Moonen haalde de bijzondere thrillride Pegasus van Tsjechië naar Nederland. Bij een ingrijpende transformatie kreeg de attractie een ander uiterlijk en een nieuwe naam. De Nederlandse première vond afgelopen week plaats in Enschede.

De Energizer werd begin deze eeuw gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park, toen onder de naam Space Star. Via Italië en Frankrijk kwam het gevaarte in Tsjechië terecht. Moonen kocht de attractie in 2022.

Het gaat om een 17,5 meter hoge draaiende arm met aan het uiteinde een draaiende rad. Daar hangen zes kantelende gondels aan met elk vijf zitplaatsen. Per rit is er plek voor dertig passagiers. Eigenlijk had de Energizer in 2023 al op de Nederlandse kermissen moeten staan, maar vanwege problemen met onderdelen werd dat moment uitgesteld.



Londen

Afgelopen winter draaide de blikvanger in Londen, tijdens winterkermis Winter Wonderland. Enschede had vrijdagmiddag de Nederlandse primeur. Zondagavond vormde de attractie het decor van een uitgebreide vuurwerkshow. Van vrijdag 12 april tot en met zondag 5 mei staat de Energizer in Rotterdam. Komende zomer wordt onder meer de Tilburgse kermis bezocht.



Kermisbond Bovak noemt de attractie een "prachtige aanwinst in het Nederlandse kermislandschap". "Na veel tegenslag en vertraging is het eindelijk zover: de spectaculaire en unieke kermisattractie Energizer draait zijn eerste rondjes", schrijft voorzitter Atze J. Lubach-Koers.



Stress en emotie

Hij feliciteert exploitanten Niek Moonen en Rebecca Korenblik. "Het traject was onbeschrijfelijk met veel stress en emotie maar jullie mogen ongelofelijk trots zijn op het resultaat!" Eerder reisde Moonen rond met de attractie Toxic. Die is inmiddels overgenomen door de Belg Joeri Hayen.