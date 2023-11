Efteling

Efteling-musical uit 2012 gaat weer touren door Nederland en België

Een bekende Efteling-voorstelling keert terug naar theaters in Nederland en Vlaanderen. Tussen december 2023 en juni 2024 gaat de Sprookjesboom-musical Een Gi-ga-gantisch Avontuur opnieuw op tournee. De première van de reprise is op zondag 10 december 2023 in het Munttheater Weert.

Een Gi-ga-gantisch Avontuur speelde van september 2012 tot en met februari 2013 in het Efteling Theater. Vervolgens ging de show van oktober 2013 tot en met januari 2014 op tournee langs zo'n veertig theaters in de Benelux. Daarna verscheen de musical op dvd. Sinds december 2017 is de productie volledig te bekijken op YouTube.

Nu keert de familieshow terug. De Efteling spreekt over een "interactieve muzikale voorstelling van 75 minuten", geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Het verhaal draait om Klein Duimpje, die helemaal klaar is met zijn bescheiden lengte. Dankzij een sluw plan van Heks wordt hij tien keer zo groot. Vervolgens vraagt hij zich af of groter zijn eigenlijk wel leuker is.



Poppenspelers

De cast bestaat uit poppenspelers Max Hameeteman, Mick Westerhout, Roos van Breukelen, Annika van Bruggen, Bo van Vliet en Linde Vos. Allard Blom verzorgde het script, Ara Halici is verantwoordelijk voor de regie. Marjan Hommes bemoeide zich met de choreografie.



Efteling-huiscomponist René Merkelbach werd ingeschakeld voor de muziek, onder leiding van Marnix Wetzer. De poppen zijn van de hand van Eric Slabbers. Op zaterdag 9 december vindt in de Roosendaalse Schouwburg De Kring een try-out plaats. De laatste voorstelling is op zondag 16 juni 2024 te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam.