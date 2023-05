Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Video: Blijdorp-directeur wil in fontein stappen na winst Feyenoord

Het zestiende landskampioenschap van Feyenoord blijft ook in Diergaarde Blijdorp niet onopgemerkt. De Rotterdamse dierentuin heeft een speciale videoboodschap gepubliceerd om de voetbalclub te feliciteren met de winst. Daarin is te zien hoe Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen in een fontein in het park wil stappen.



Hij refereert daarmee aan de Rotterdamse Hofpleinfontein, waar Feyenoord-supporters traditiegetrouw in springen om een overwinning te vieren. Zevenbergen kan echter op tijd tegengehouden worden. "We staan niet op de Coolsingel", krijgt hij te horen. "Maar ik dacht dat we iets te vieren hadden", luidt zijn reactie.

Vervolgens wordt een alternatief feestje gevierd: samen met Blijdorp-medewerkers zingt de directeur het klassieke voetballied Feyenoord, Feyenoord, Wat Gaan We Doen Vandaag. Dat gebeurt pal voor de oude ingang van het dierenpark.



Rotterdamse iconen

Door met 3-0 te winnen van Go Ahead Eagles werd Feyenoord vandaag landelijk kampioen. "Als Rotterdamse iconen onder elkaar zijn wij trots om jullie te mogen feliciteren met het zestiende landskampioenschap in de clubhistorie", laat Blijdorp weten. "Beide zijn we iconisch op onze eigen manier."