Karls Markt

Pretparkgroep vraagt publiek om hulp: nieuwe locaties gezocht voor uitbreidingen

Een Duitse pretparkgroep wil snel uitbreiden. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt de hulp van het publiek ingeschakeld. Karls, een keten van kleinschalige familieparken met boerderijthema, vraagt grondbezitters of ze hun perceel misschien aan de groep willen verkopen.

Daarvoor is op de website van Karls een speciale pagina met een contactformulier aangemaakt. "Wij kopen uw grondgebied", luidt de titel. "Verkoopt u een stuk grond? Karls is op zoek naar gebieden voor nieuwe locaties in heel Duitsland." De boodschap is met name gericht aan "vastgoedeigenaren, makelaars en projectontwikkelaars".

"Karls wil graag verder groeien. We zijn op zoek naar percelen in Duitsland voor nieuwe locaties waar we onze avonturendorpen kunnen bouwen." Een terrein moet een minimale oppervlakte hebben van 35.000 vierkante meter. Verder is een goede bereikbaarheid een vereiste.



Bestemmingsplan

"Een juridisch bindend bestemmingsplan zou ideaal zijn, of in ieder geval uitzicht daarop." Ook mensen die nog geschikte locaties weten, kunnen zich online melden. Karls belooft zo spoedig mogelijk contact op te nemen.



Op dit moment bestaan er vijf Karls Erlebnis-Dorf-themaparken, gelegen in de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg. Er wordt al gewerkt aan vier nieuwe locaties. Die komen in Noordrijn-Westfalen, Saksen, Beieren en Nedersaksen te liggen.