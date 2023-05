Duinrell

Taakstraf voor man die stiekem filmpjes maakte in Tikibad Duinrell

Een 34-jarige man uit Wassenaar is veroordeeld voor het maken van stiekeme filmpjes in het Tikibad van Duinrell. Hij bezocht het waterparadijs tussen eind november 2022 en eind januari dit jaar. Daar maakte hij met zijn mobieltje opnames in de kleedkamers. Op de beelden zijn halfnaakte vrouwen en meisjes te zien.



In de rechtszaal beweerde de man dat hij de video's zonder seksuele bedoelingen maakte, omdat het hem een grappig idee leek en omdat hij gewoon graag naar blote mensen kijkt. Ook verklaarde hij alcohol gedronken te hebben voor het zwemmen, om zijn sociale angst weg te drukken.

De rechter geloofde weinig van die uitleg. Zij merkte tijdens de rechtszaak op dat de beelden wel degelijk een seksuele lading hebben. Dat in de video's ook geklede badgasten voorbijkomen, maakt volgens haar niet uit. Die opnames zijn net zo goed strafbaar, omdat ze zonder toestemming werden gemaakt.



Privacy

De heimelijke filmer beloofde dat hij het materiaal niet online heeft gezet en niet van plan was om het te delen. Toch sprak de officier van justitie over "een diepe inbreuk" op de privacy van de bezoekers van het bekende Wassenaarse zwembad.



Het Openbaar Ministerie vroeg om een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechter ging mee in die eis. Bovendien moet de man zich laten behandelen. Contact met minderjarigen is uit den boze.