Chessington World of Adventures Resort

Video: Engels pretpark opent shuttle wing coaster met Jumanji-thema

In Engeland staat de eerste shuttle wing coaster ter wereld. Attractiepark Chessington World of Adventures opende afgelopen weekend het themagebied World of Jumani, gebaseerd op de Jumanji-avonturenfilms. Het hoogtepunt is een boomerang coaster met zitplaatsen naast de baan: Mandrill Mayhem.

De Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard, bekend van Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland, bouwde voor het eerst een wing coaster die zowel voor- als achteruit gaat. Een trein wordt vanuit het station achteruit gelanceerd richting een doodlopend gedeelte. Even later raast het gevaarte opnieuw door het station, maar dan voorwaarts.

Daarna volgen een inversie, een korte lancering en een opwaartse spiraal rond een 16 meter hoge rots in de vorm van een jaguar. De trein blijft bovenaan steken, om vervolgens achterwaarts terug te keren naar het station. Het is ook mogelijk om de baan eerst achteruit en daarna vooruit af te leggen, want de laatste rij van de trein bevat omgekeerde stoelen.



Virtuele wachtrij

Mandrill Mayhem is 20 meter hoog en 380 meter lang. De topsnelheid bedraagt zo'n 70 kilometer per uur. Vanwege de lage capaciteit wordt voorlopig gewerkt met een virtuele wachtrij, beschikbaar via de website reserveandride.co.uk. In World of Jumani zijn verder nog twee kleine attracties te vinden: vliegende tapijt Mamba Strike en molen Ostrich Stampede.