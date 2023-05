Disneyland Paris

Parade Disneyland Paris onverwachts afgelast door staking

De parade van Disneyland Paris is vanmiddag op het laatste moment afgelast vanwege een staking. Entertainers besloten onaangekondigd het werk neer te leggen, waardoor Disney Stars on Parade om 17.30 uur niet kon doorgaan.



In een video van fansite DLP Report is te horen hoe een voice-over spreekt over "onvoorziene omstandigheden". "Onze excuses voor het ongemak." Disney Stars on Parade komt normaal gesproken dagelijks voorbij in de themagebieden Fantasyland en Main Street U.S.A.

De reden van de interne onvrede is niet bekendgemaakt. Stakingen komen regelmatig voor in Disneyland Paris. In februari werd er nog gestaakt bij de muzikale dansvoorstelling Dream and Shine Brighter, uit frustratie over onderlinge salarisverschillen.