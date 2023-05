Kinderpretpark Julianatoren

Geen personeelstekort in Julianatoren: 150 gepensioneerden aan het werk

Pretpark Julianatoren heeft komende zomer waarschijnlijk nauwelijks geen last van een personeelstekort. In het Apeldoornse attractiepark zijn maar liefst 150 gepensioneerden werkzaam. Wie met pensioen mag maar best nog door wil werken, wordt in Julianatoren met open armen ontvangen.



Daarover vertelt directielid Ronald Noorlander aan RTL Nieuws. In totaal heeft Julianatoren zo'n vierhonderd mensen in dienst. De oudste is 83 jaar. Dankzij de gepensioneerden kan Julianatoren gaten in het doordeweekse roosters vullen, terwijl in de weekenden veelal jongeren werkzaam zijn. Voor de ouderen is de baan een sociale activiteit én een manier om wat extra te verdienen.

De senioren, die actief zijn op oproepbasis, houden zich voornamelijk bezig met de attracties. "Ik ga iemand van 70 niet de hele dag ijsjes laten scheppen", aldus Noorlander. Daarom zijn de meer comfortabele posities in principe gereserveerd voor de pensionado's. Ze verdienen bruto 13,27 euro per uur.



Lokale krant

Julianatoren richt zich bij het zoeken van nieuw personeel ook specifiek op senioren, bijvoorbeeld met behulp van advertenties in een lokale krant. Ook mond-tot-mondreclame doet veel. Het familiepark staat bekend om inventieve manieren om aan voldoende werknemers te komen. Eerder werden al Oekraïense vluchtelingen en 13-jarigen aan het werk gezet.