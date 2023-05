Efteling

Efteling-abonnees kunnen abonnement laten scannen vanuit app

Abonnementhouders van de Efteling hebben binnenkort geen pasje meer nodig om het attractiepark te betreden. Vanaf deze week is het mogelijk om het Efteling-abonnement toe te voegen aan de officiële Efteling-app. Abonnees kunnen het abonnement dan laten scannen vanaf hun smartphone.



Wie van de nieuwe functionaliteit gebruik wil maken, moet een nieuwe versie van de Efteling-app installeren. Die update wordt de komende tijd stapsgewijs uitgerold. Het koppelen van een abonnement gaat via het onderdeel Tickets. Na het invullen van een abonnementsnummer en geboortedatum verschijnt de pas in de app. Eén abonnement kan aan meerdere telefoons gekoppeld worden.

Medewerkers bij de ingang checken bij het scannen steeds of de foto van de abonnementhouder overeenkomt met degene die voor hen staat. Met de app kunnen ook de slagbomen op de parkeerplaats geopend worden. Verder is het mogelijk om met de app korting te krijgen in horecagelegenheden en souvenirwinkels.



Foutmelding

Er is sprake van een bèta-versie: af en toe geeft het systeem nog een foutmelding. Daarom vraagt de Efteling om voorlopig ook de fysieke pas mee te nemen, voor de zekerheid.



"Op termijn betekent dit dat je jouw abonnementspas thuis kunt laten", laat het park weten. "De wens van veel abonnementhouders gaat in vervulling." Achter de schermen wordt nog gewerkt aan een koppeling met Apple Wallet en Google Pay.