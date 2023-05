Efteling

Pilot: Efteling installeert zelfscankassa's in souvenirwinkel

De Efteling is een proef gestart met zelfscankassa's. In de souvenirwinkel Efteldingen, gelegen bij de hoofdentree, kunnen bezoekers vanaf deze week zelf artikelen scannen en afrekenen. Eén van de twee balies in de winkel is daarvoor voorzien van schermen, scanners en pinapparaten.

Er ligt inpakpapier klaar. Ook hangen er winkeltassen. Het initiatief moet lange wachttijden bij de kassa's voorkomen. Tegelijkertijd kan het concept een oplossing zijn bij een personeelstekort. Wie geen zin heeft om zelf te scannen, kan nog wel gewoon gebruikmaken van een reguliere kassa.

Voorlopig gaat het om een pilot, benadrukt een Efteling-woordvoerder in gesprek met Looopings. Er zijn op dit moment nog geen plannen om zelfscankassa's toe te voegen aan andere bestaande winkels. "Maar als de resultaten goed zijn, dan kan het zomaar op meer locaties ingezet worden."



Kruidenierszaak

Volgens ingewijden is het in ieder geval wel de bedoeling om ook zelfscankassa's te gaan gebruiken bij In den Swarte Kat, de kruidenierszaak bij de nieuwe attractie Danse Macabre. Dat winkeltje gaat binnenkort open, als onderdeel van de eerste fase van het griezelgebied Huyverwoud.