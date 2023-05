Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland opent overdekte waterbaan Terra Magma

In Bobbejaanland is de vernieuwde attractie Terra Magma geopend voor publiek. De waterbaan uit 1991 werd in een half jaar tijd volledig verbouwd. Vanaf vandaag mag iedereen de nieuwe versie van boomstambaan Indiana River uitproberen. Zaterdagavond vond alvast een besloten openingsfeest plaats voor genodigden.



Directeur Yves Peeters noemde het bouwproces bij de opening "een race tegen de klok". In november vorig jaar begon men met het ontmantelen van de oude decors. Vervolgens zijn de nieuwe scènes in zeer korte tijd tijd opgebouwd. Dat gebeurde in samenwerking met bedrijven als KCC Entertainment Design en Kabuki Brandmakers.

Terra Magma draait om een vaartocht naar een vulkaan. Onderweg komen bezoekers onder meer in een tropische storm terecht. Ook passeren ze watervallen, vlinders, een vissersdorpje, een sterrenhemel en een draakachtig zeemonster. Hoogtepunt is de uitbarsting van de vulkaan tijdens de laatste afdaling.



Kleurrijke huisjes

Het baanverloop bleef intact, maar het besturingssysteem en het attractiegebouw zijn wel opgeknapt. Ook voor het exterieur was veel aandacht. Tegen de bestaande loods werden kleurrijke huisjes en een metershoge vuurtoren geplaatst. De muren verdwenen achter een grote afbeelding van een vulkaan en een landschap met een blauwe lucht erboven.



Volgens een woordvoerster is de ritbeleving momenteel voor ongeveer 75 procent compleet. Bobbejaanland gaat de komende weken nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten, met name wat betreft het afstellen van licht en geluid. De transformatie van Indiana River naar Terra Magma kostte 3 miljoen euro. Het is de eerste fase van een nieuw themagebied met de naam Mystery Bay.