Kermis

Trap gestolen uit kermisattractie Fire Department in Groningen

Op de kermis in Groningen heeft een merkwaardige diefstal plaatsgevonden. De eigenaar van de attractie Fire Department, een groot funhouse, is tijdens de opbouw bestolen van een grote trap. Daardoor kon de attractie donderdag slechts gedeeltelijk opengesteld worden voor het publiek.



Fire Department bestaat uit een vrijevaltoren, bewegende trappen, bewegende vloeren, rolbanden, glijbanen, draaiende tonnen en andere speelse hindernissen, verspreid over meerdere verdiepingen. Door het verdwijnen van de aluminium trap bleef een deel van de attractie noodgedwongen dicht.

De exploitant vertelt aan RTV Noord dat hij geen idee heeft hoe de roof heeft plaatsgevonden. "Het is geen gewone huishoudtrap", legt hij uit. "Hij is 3 meter, met een hoek erin. Ze moeten minstens met z'n tweeën zijn geweest. Wat ze er aan hebben, weet ik niet. Ik vind het een vreemd verhaal. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."



Eigen risico

Aangifte doen bij de politie heeft volgens de gedupeerde kermisondernemer geen zin, omdat daar toch niets mee gedaan wordt. Hij heeft een nieuwe trap besteld, die vandaag geleverd wordt. De verzekering kan hem waarschijnlijk niet helpen. "Ik heb een eigen risico van 15.000 euro. Dat zal ik niet halen."