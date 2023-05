Flamingo Land Resort

Engels pretpark draait draaimolenmuziek uit RollerCoaster Tycoon

Wie vroeger RollerCoaster Tycoon heeft gespeeld, zal zich nog herinneren hoe de klassieke draaimolens in het computerspel klonken. Die muziek is nu ook daadwerkelijk in een echt pretpark te beluisteren. Bezoekers van het Engelse attractiepark Flamingo Land kunnen de iconische melodieën vandaag de dag horen bij een carrousel.



Flamingo Land draait de RollerCoaster Tycoon-geluiden bij Gallopers, een draaimolen uit 1986. Dat ontdekten leden van de European Coaster Club. Ze spreken op Twitter over een "hilarische ontdekking". Daar verscheen ook een kort filmpje waarin een deuntje uit de game te horen is.

Het is niet duidelijk hoe Flamingo Land bij de soundtrack uitgekomen is. Chris Sawyer, de maker van RollerCoaster Tycoon 1 en 2, kwam de orgelnummers destijds op het spoor via zijn vader. Hij bezat een oude opname van een orgel afkomstig uit het Britse museum Bressingham Steam. Die muziek is gebruikt in de eerste twee delen van het spel.