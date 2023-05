Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen waarschuwt bezoekers: 'Alleen met pin betalen'

Safaripark Beekse Bergen laat bezoekers weten dat ze niet meer met contant geld kunnen betalen. Op de laan richting de parkeerplaats is een opvallend informatiebord neergezet met die mededeling erop. Afrekenen kan in de dierentuin in Hilvarenbeek "alleen met pin en contactloos", zo valt er te lezen.

"Let op: vanwege veiligheidsredenen kun je in het park alleen met pin of contactloos betalen", luidt de volledige boodschap. Daaronder staan vertalingen in het Engels en Duits. Het gaat niet om een coronabord dat per ongeluk is blijven hangen, legt een woordvoerster uit. "Contactloos of met pin betalen heeft bij ons nu de voorkeur."

Op de website van Beekse Bergen staan vergelijkbare boodschappen. Die formuleringen zijn echter wel héél stellig: op sommige plekken kan in de praktijk nog wel degelijk contant geld gebruikt worden. "Omdat we merken dat veel bezoekers het toch nog fijn vinden om cash te betalen, is dit nog wel mogelijk op onze pleinen", vult de voorlichtster aan.



Kongoplein

Het gaat dan om bepaalde horecagelegenheden op het Safariplein, in het Afrikadorp en op het Kongoplein. "We zijn dus geen volledig cashloos park." Op andere plaatsen behoort betalen met contant geld niet meer tot de mogelijkheden. Een voorbeeld is à-la-carterestaurant Wanyama, gelegen bij de gorilla's naast het Safariplein.