Parque Warner Madrid

Foto's: Batman-wereld komt tot leven bij nieuwe achtbaan in Madrid

Bezoekers van het Spaanse pretpark Parque Warner worden zelf een personage in een Batman-verhaal. Het attractiepark in Madrid opende afgelopen week de spectaculaire nieuwe Batman-coaster Gotham City Escape. Er werd echter niet alleen een sensationele achtbaan neergezet, maar ook een bijbehorende themawereld. Daarvoor schakelde het park een Nederlandse partij in. Looopings kan de decors tot in detail laten zien.

De firma P&P Projects uit Someren was verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de productie en de installatie van alle thematische elementen, vanaf de entree tot de souvenirwinkel bij de uitgang. Dat geldt eveneens voor de achtbaantreinen. Ook de verhaallijn werd door de Nederlanders ontwikkeld, in samenwerking met Warner Bros. en DC Comics. Verder hield P&P zich bezig met de audio, de video, het lichtplan en de speciale effecten. P&P-directeur Philipp van Stratum nam zelf de rol van creatief leider op zich.

Het verhaal van Gotham City Escape start in Wayne Manor, het landhuis van de familie Wayne. Tussen 2002 en 2014 werd dat complex gebruikt voor de inmiddels gesloten simulator Batman Knight Flight. Bestaande ruimtes zijn de afgelopen jaren volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Bezoekers betreden de Wayne-bibliotheek, waar blijkt dat superschurk de Joker hen te grazen wil nemen.



Lachgasaanval

Via de open haard zorgt hij voor een lachgasaanval. Batman grijpt in: hij opent een geheime doorgang in een boekenkast, die naar zijn beroemde Batcave leidt. Hier zien passanten de iconische uitrusting van Batman hangen. Vleermuisgeluiden verspreiden zich door de duistere grot. Al snel blijkt dat slechteriken bezig zijn om de stad over te nemen. Er zit niets anders op dan ontsnappen.











Bezoekers worden via een metrotunnel naar het metrostation van Gotham City gebracht. Daar stappen ze in een achtbaantrein, vormgegeven als de beroemde Batmobile. Reclameposters op de muren knipogen naar de Batman-strips. Zo is er een verwijzing naar Ace the Bat-Hound. Batman verschijnt op een scherm bij het verlaten van het station. De Joker laat zich zien boven de eerste lancering, zittend op een quad.



Vleesetende planten

Batman probeert de gasten in veiligheid te brengen door het voertuig te besturen met behulp van artificial intelligence. Eenmaal buiten schieten passagiers door Robinson Park, overgenomen door Poison Ivy. Zij blijkt de baan omsingeld te hebben met haar vleesetende planten. Even verderop komen inzittenden Harley Quinn tegen. Ze heeft een gat in de gevel van de chemische fabriek ACE Chemical geblazen, waar de Batmobile doorheen raast.







In de fabriek worden de waaghalzen nog één laatste keer geconfronteerd met de Joker en zijn lachgas, gevolgd door een doodlopende helling. Na een achterwaartse terugkeer ziet het publiek dat de Joker gevangen is door Batman. Bezoekers keren veilig terug naar het station, al moeten ze eerst door een speciale ontsmettingskamer vanwege het gas waarmee ze in aanraking zijn gekomen. De winkel bij de uitgang is aangekleed in de stijl van ACE Chemical. In het verleden fungeerde dat gebouw als het Monarch Theatre uit de Batman-verhalen.



Rotsen

Projectmanager Youri van de Konijnenberg van P&P Projects is trots op het eindresultaat en de "unieke creatieve details", vertelt hij aan Looopings. Hij benadrukt dat er op verschillende plekken nieuwe productietechnieken zijn gebruikt. Zo bestaan de rotsen in de Batcave uit drie verschillende materialen. "Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden, ook al zijn ze volledig anders geproduceerd in verband gewichtsrestricties."











In de metrotunnel en het station zijn de muren opzettelijk imperfect afgewerkt, legt Van de Konijnenberg uit. "Maar niet alle tegels die kapot lijken, zijn ook daadwerkelijk kapot: we hebben decoratieve schildertechnieken toegepast om de gewenste slijtage tot uiting te brengen." De aanwezigheid van een metrostation is overigens geen verwijzing naar een bestaand verhaal. "Hoewel de laatste Batman-speelfilm een connectie tussen het metrostelsel van Gotham City en de Batcave bevat, is dit puur toeval: er is gekozen voor een nieuw concept dat losstaat van de films of stripboeken."



Soundtrack

P&P Projects componeerde ook een uur aan muziek voor Gotham City Escape, in de stijl van filmcomponist Michael Giacchino. "Vanwege het serieuze karakter van de attractie." Via speakers aan boord van de treinen is niet alleen deze soundtrack te horen: er klinken ook stemmen van Batman, Poison Ivy, Harley Quinn en de Joker. Daarvoor greep men terug op de officiële Spaanse stemacteurs van de filmpersonages.