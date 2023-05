Parque Warner Madrid

Video: spectaculaire nieuwe Batman-achtbaan in Madrid met drie lanceringen en vier inversies

In een spectaculaire nieuwe Batman-coaster in Madrid moeten waaghalzen uit de handen zien te blijven de boosaardige Joker. Het Spaanse attractiepark Parque Warner opent komend weekend de 45 meter hoge lanceerachtbaan Batman: Gotham City Escape, één van de heftigste rollercoasters van Europa. Vandaag deelt het pretpark alvast een onride-video.



Het verhaal achter de attractie gaat over zakenman Bruce Wayne, die zijn iconische landhuis Wayne Manor openstelt voor het grote publiek. Bij het bereiken van de bibliotheek blijkt de Joker de bezoekers aan te willen vallen met lachgas. Batman - het alter ego van Wayne - schiet de gasten te hulp. Hij leidt hen via een geheime tunnel naar zijn Batcave.

Ontsnappen blijkt alleen mogelijk te zijn door aan boord te gaan van de beroemde Batmobile. Wat volgt is een sensationele rit van bijna twee minuten, met meerdere lanceringen, vier inversies en een topsnelheid van 104 kilometer per uur. Het avontuur eindigt met een doodlopend gedeelte, waarna een trein achteruit terugkeert naar het station.



98 graden

Eén van de meest opzienbarende elementen is een val met een hellingshoek van 98 graden. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een zogeheten zero-g stall: een langgerekte inversie waarbij passagiers vrij lang gewichtsloos ondersteboven hangen. De treinen zijn opvallend kort: ze bestaan uit slechts zes rijen van twee zitplaatsen.



Naast de Joker spelen ook andere superschurken een rol: Harley Quinn en Poison Ivy maken eveneens hun opwachting. Parque Warner promoot de toevoeging als "de enige multi-launch coaster in Spanje". De achtbaan is geleverd door de firma Intamin uit Liechtenstein, terwijl de decoraties ontwikkeld werden door het Nederlandse bedrijf P&P Projects. Het project kostte 20 miljoen euro.