Efteling: nieuw decor en andere verhalen in theatershow Sprookjesbos

De Efteling heeft de muzikale Sprookjesboomshow in het Sprookjesbos vernieuwd. Het afgelopen jaar konden bezoekers in het Openluchttheater kijken naar een voorstelling over de verjaardag van Kabouter Ko. Deze week zijn er andere verhalen geïntroduceerd. Ook het decor werd vervangen.



Waar voorheen een paddenstoelenhuis zichtbaar was, staat nu een kasteel met twee torens. Op dit moment wisselen twee verschillende handpoppenshows elkaar af. De eerste voorstelling gaat over Wolf, die een oneerlijk plannetje heeft bedacht om aan eten te komen.

Als Roodkapje een grens wil oversteken om naar grootmoeder te gaan, moet ze betalen met taart. Ook Ezel en Fakir spelen een rol. In de tweede show, die in 2013 ook al te zien was, ontdekken Wolf en Heks dat ze niet naar het bal van Assepoester mogen komen. Wanneer Wolf toch wordt uitgenodigd dankzij een list, zint Heks op wraak.



Showtijden

De Sprookjesboomshow wordt in principe meermaals per dag vertoond in het theater tussen De Indische Waterlelies en Repelsteeltje. In de Efteling-app zijn de showtijden zichtbaar. Als het regent, gaat de productie niet door. Dan verschijnen de personages bij de ingang van het Sprookjesbos voor een meet-and-greet.