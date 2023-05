Movie Park Germany

Movie Park Germany heropent hangende achtbaan: naamsverandering en nieuw thema

De hangende achtbaan MP Xpress in Movie Park Germany is sinds kort weer open. Voortaan draagt de attractie in het Far West-themagebied de naam Iron Claw. Het Duitse pretpark zorgde voor een kleine thematische update in westernstijl. Zo zijn langs de baan rekwisieten als wielen, kisten, cactussen en tonnen geplaatst.

Op het stationsgebouw hangt een bord met een nieuw logo. Daarnaast staan simplistische houten grafkruizen met Engelse teksten erop. Bij de ingang is een nieuwe entreepoort neergezet. Opvallend genoeg ontbreekt de naam van de attractie daar vooralsnog. Er wordt alleen verwezen naar het overkoepelende merk MPG Studios.

Daarmee wil men de indruk wekken dat het attractiepark in feite een groot studioterrein is, met verschillende filmsets. De naamswijziging naar Iron Claw is in de rest van het park nog niet doorgevoerd: op nagenoeg alle borden wordt nog de term MP Xpress gehanteerd.



Geverfd

Iron Claw is een suspened coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 2001. De attractie is berucht vanwege de pijnlijke ritjes. Eerder heette de achtbaan achtereenvolgens Eraser en FX. Enkele jaren geleden werd nog gesproken over de komst van een Lucky Luke-thema, maar dat is uiteindelijk nooit doorgegaan. Wel werd de constructie geverfd.



Toen Movie Park eind maart weer openging, was de coaster nog dicht in verband met werkzaamheden. Ook frisbee Side Kick en top spin NYC Transformer stonden toen stil. Inmiddels zijn alle technische complicaties verholpen en functioneren de attracties weer.