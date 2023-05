Hof van Eckberge

Gelders familiepark presenteert golfattractie van bijna 1000 vierkante meter

Een familiepark in Gelderland heeft een nieuwe minigolfbaan geopend. Bezoekers van Hof van Eckberge, gelegen in de Achterhoek, kunnen zich uitleven op de achttien holes tellende Campo de Golf. Het park spreekt over een "unieke golfattractie" die in het teken staat van Midden-Amerika.



De golfbaan werd vorig jaar al in gebruik genomen. Deze week vond de officiële opening plaats, nadat de puntjes op de i konden worden gezet. "Met een oppervlakte van bijna 1000 vierkante meter gaat het hier om de grootste investering sinds het openen van de deuren in 2012", laat Hof van Eckberge weten.

Campo de Golf verscheen op de oude plek van een strandpaviljoen met beachvolleybalveld. De toevoeging werd aangekleed met onder andere surfplanken, palmbomen en een kleurrijke gevelrij van 8 meter hoog. Ontwerper Ivo Asschert liet zich naar eigen zeggen inspireren door Cuba.



Rolstoelers

Bijzonder is dat negen van de achttien holes geschikt zijn voor rolstoelers. Bovendien koos men bewust voor extra brede en verharde paden rond de banen. "Nergens in Europa kun je als rolstoelgebruiker op deze manier, zonder beperkingen te ervaren, avonturengolf spelen", aldus Asschert.



Hof van Eckberge is te vinden in de gemeente Berkelland. De trekpleister wordt omschreven als een belevenispark, met een dierentuin, een binnenspeeltuin, speeltoestellen in de buitenlucht, een waterspeelplaats, een bowlingbaan, een lasergame en een restaurant. Vorig jaar opende een reptielenhuis.