Efteling

Efteling geeft geen abonnementskorting meer op paraplu's en zonnebrandcrème

De Efteling is gestopt met het geven van korting op artikelen als paraplu's, regenponcho's, winkeltassen en zonnebrandcrème. Normaal gesproken krijgen abonnementhouders 5 procent korting op souvenirs in het attractiepark, maar dat geldt niet voor serviceproducten. Die categorie werd onlangs uitgebreid.



De aanpassing heeft te maken met de introductie van een nieuw kassasysteem, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Daarbij wordt korting per categorie verwerkt", legt hij uit. "Op serviceartikelen, waaronder ook postzegels, luiers en batterijen, zit geen korting, omdat deze artikelen niet gezien worden als souvenir."

Door de nieuwe werkwijze zijn er nu meer producten waar de korting niet voor geldt, zoals regenartikelen. Mogelijk wordt de verandering over een tijdje weer teruggedraaid, als het kassasysteem aangepast kan worden. "Onze afdeling retail denkt daar op dit moment over na", aldus de voorlichter.



Snoepgoed

Efteling-abonnees kunnen bij de kassa van een winkel hun pasje laten zien om in aanmerking te komen voor de korting. Naast de eerder genoemde serviceproducten is de abonnementskorting eveneens niet van toepassing op snoepgoed, attractiefoto's, boeken, cadeaukaarten en parkeerkaarten.