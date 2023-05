Avonturenpark Hellendoorn

Commercieel en creatief directeur Avonturenpark Hellendoorn stopt na ruim acht jaar

Avonturenpark Hellendoorn verliest een bekend gezicht. Commercieel en creatief directeur René Peul heeft besloten om het Overijsselse pretpark na ruim acht jaar te verlaten. Dat doet hij met gemengde gevoelens, zo laat hij weten. Hij spreekt over "het einde van een geweldig avontuur".



Peul was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor marketinguitingen én voor het ontwikkelen van creatieve concepten binnen het park. Zo schreef hij scripts voor voorstellingen, bedacht hij verhalen en thema's voor attracties en stond hij aan de wieg van halloween-evenement Screams, waarbij hij zelf ook de rol van het hoofdkarakter The Killer vertolkte. Bovendien trad hij op als woordvoerder.

Peul, die in 2014 begon als marketingmanager en al snel directeur werd, kijkt tevreden terug. "Geweldig wat we samen hebben bereikt en hoe het merk is afgestoft en verbeterd", zegt hij. "Maar ik wil en kan meer. Het is na achtenhalf jaar tijd voor mij om verder te groeien, mezelf opnieuw uit te dagen en nieuw, heilig vuur te vinden."



Bezoekersaantallen

Volgens Peul ziet de toekomst van het pretpark er rooskleurig uit. "Het park ligt er prachtig én gezond bij. Sinds 2015 zijn de bezoekersaantallen met ruim 30 procent gestegen. Vernieuwing heeft zijn werk gedaan." Er liggen voor de komende jaren nog een hoop ideeën klaar. "Ik hoop van harte dat alle plannen gerealiseerd mogen worden en wens iedereen binnen het park het allerbeste."



De marketingman heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden, waar hij in juni start. Hij wil nog niet zeggen waar. Binnen Avonturenpark Hellendoorn is voor Peul nog geen opvolger aangewezen. Tim Golstein, die zich sinds mei 2021 algemeen directeur mag noemen, blijft wel zitten.