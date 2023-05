Groupe Looping

Moederbedrijf Avonturenpark Hellendoorn wisselt van eigenaar

Avonturenpark Hellendoorn is niet langer in Arabische handen. De Looping Group, waar het Overijsselse pretpark onderdeel van is, was sinds 2019 eigendom van Mubadala Capital, een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Nu wordt de parkengroep overgenomen door de Franse pri­vate-equi­ty­firma PAI Partners. Welk bedrag daarmee gemoeid is, blijft geheim.



Bij de vorige overname - in september 2019 - werd gesproken over een "langetermijnstrategie", maar nog geen vier jaar later doet het Arabische fonds de groep weer van de hand. "Onder Mubadala heeft Looping geprofiteerd van aanzienlijke investeringen", valt te lezen in een persbericht. Verder was sprake van "zeer winstgevende fusies en overnames".

De nieuwe eigenaar PAI Partners heeft ervaring in de recreatiewereld: het bedrijf investeerde eerder in hotelmerk B&B Hotels, vakantieparkketen Roompot en de European Camping Group. Men zegt de komende jaren nog meer groei te willen realiseren. Het bestaande managementteam van Looping, met onder meer mede-oprichters Laurent Bruloy en Stéphane Da Cunha, blijft intact.



Europese marktleider

Bruloy noemt de nieuwe investeerder "een strategische match die onze groep in staat stelt om de beoogde groei te versnellen". "Onze missie blijft om de absolute Europese marktleider te worden op het gebied van regionale recreatieparken." Mubadala laat in een reactie weten trots te zijn op de bereikte resultaten van de afgelopen jaren.



Een woordvoerder van Avonturenpark Hellendoorn verwacht dat bezoekers weinig van de verandering zullen merken, vertelt hij aan Looopings. "De investeringsmaatschappij achter Looping heeft de aandelen verkocht aan een andere partij, maar de koers van het bedrijf blijft hetzelfde." Het hoofdkantoor van de Looping Group bevindt zich in Parijs.



Drayton Manor

Naast Avonturenpark Hellendoorn bezit de groep nog negentien andere Europese pretparken, dierentuinen en waterparken. Voorbeelden zijn Fort Fun Abenteuerland in Duitsland, La Mer de Sable, Bagatelle, Cobac Parc en Planète Sauvage in Frankrijk, Drayton Manor, Pleasurewood Hills en West Midland Safari Park in het Verenigd Koninkrijk en Isla Mágica in Spanje.