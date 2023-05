Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Superfan laat tatoeage zetten van vernieuwde mascotte Slagharen

De vernieuwde mascottes van Attractiepark Slagharen vallen in de smaak bij een superfan. Hoewel er eerder veel kritiek was op het nieuwe uiterlijk van wasberen Randy en Rosie, heeft in ieder geval één liefhebber de gedaantewisseling omarmd. Geert-Jan Pfaff liet recentelijk een tatoeage zetten van de nieuwe versie van Rosie.



De vrouwelijke wasbeer verscheen op zijn rechteronderbeen, compleet met hoed, bruin rokje, roze trui en cowboyschoenen. Pfaff komt zeer regelmatig in Slagharen. Eerder nam hij al een tattoo van Randy op zijn onderarm, terwijl zijn partner Vera op haar onderarm Rosie neerzette.

Nu Slagharen de mascottes nieuwe kostuums heeft gegeven, werd het ook tijd voor een nieuwe tatoeage. Vera Pfaff, online actief onder de naam Cowgirl Veronica, heeft eveneens niet stilgezeten. Zij koos voor een extra tattoo met het logo van boevenbende Red Banidts en twee cowboyhoeden. De vrouw had verder al een Slagharen-tattoo met het logo van het park, een dromenvanger en een paardenhoofd.



Opfrisbeurt

Randy en Rosie zijn geïntroduceerd in 2009. Na veertien jaar vond Slagharen het tijd voor een opfrisbeurt. Sinds dit seizoen wordt in entertainmentacts gebruikgemaakt van andere kostuums. Voor vaste bezoekers was dat even wennen: er kwam in eerste instantie een hoop commentaar op de aanpassing.