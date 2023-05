Attractiepark Toverland

YouTube-dag in Toverland dit jaar met Dylan Haegens, Kalvijn, Nina Warink en Stuk

Toverland heeft bekendgemaakt welke influencers dit jaar aanwezig zullen zijn bij een speciale YouTube-dag. Het Limburgse attractiepark nodigde onder meer Dylan Haegens, Kelvin Boerma en Nina Warink uit. Ook Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV zijn aanwezig tijdens de derde editie van YoutubersxToverland, zoals het initiatief wordt genoemd.



Het evenement vindt plaats op zondag 25 juni, van 10.00 tot 18.00 uur. Iedereen met een regulier Toverland-ticket krijgt toegang tot optredens met de YouTube-sterren. Die worden gehouden op een podium in entreegebied Port Laguna. Om chaos te voorkomen, staan geen openbare meet-and-greets op de planning.

Haegens neemt zijn YouTube-vrienden Marit Brugman, Rick Vermeulen en Teun Peters mee. Fans hebben een uur de tijd om vragen aan het team te stellen. Het viertal krijgt ook enkele uitdagingen voorgeschoteld. Later op de dag is het de beurt aan vier leraren die beroemd werden door hun TikTok-video's. Daarna verschijnen Boerma - beter bekend als Kalvijn - en Warink op het podium.



Dj-set

Het programma wordt afgesloten met een dj-set van De Winter en Jurriens. Ook in de rest van het park besteedt men aandacht aan YouTube en TikTok. Zo staat in themagebied Avalon een draaiende camera. Horecapunt Solaris wordt voor de gelegenheid bemand door Vincent van Looijengoed en Odin Blei, bekend van TikTok-filmpjes uit een ijssalon in Drenthe.



Vorig jaar konden bezoekers van YoutubersxToverland kijken naar vragensessies met onder andere Rutger Vink, Thomas van Grinsven, Giovanni Latooy, Jade Anna van Vliet en de leden van het kanaal Bankzitters.