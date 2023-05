Sea Life Berlin

Berlijns mega-aquarium wordt niet opnieuw opgebouwd na explosie

Het mega-aquarium AquaDom in Berlijn wordt niet meer opnieuw opgebouwd. De 16 meter hoge cilindervormige aquariumtank, met ongeveer 1 miljoen liter water, barstte in december vorig jaar open. Dat zorgde voor gigantisch veel schade. De politie dacht in eerste instantie aan een aanslag. Twee personen raakten gewond. Ook stierven vele honderden tropische vissen.



Het water uit het aquarium stroomde de straat op. AquaDom was gesitueerd in de lobby van het Radisson Collection Hotel. Dat hotel is vandaag de dag nog steeds dicht. Ook verschillende omliggende winkels werden getroffen. Sea Life Berlin, waar AquaDom mee samenwerkte, heeft aangekondigd op maandag 15 mei weer open te gaan.

Na de explosie zijn zo'n zevenhonderd stukken van het gebroken glas verzameld en gedocumenteerd. Het is de bedoeling om het aquarium deels te reconstrueren, zodat de oorzaak van het incident achterhaald kan worden. Dat gebeurt in een magazijn in Brandenburg. De resultaten worden rond juli verwacht.



Liften

In Berlijn keert de aquariumtank in ieder geval niet meer terug. Hoewel de oorzaak van het voorval dus nog onduidelijk is, heeft men de terugkeer van het aquarium al uitgesloten. Volgens de eigenaar zouden de kosten te hoog zijn. Het hotel gaat op zijn vroegst in 2024 weer open. Dat heeft vooral te maken met de liften in de lobby, die zwaar beschadigd zijn geraakt.