Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries attractiepark neemt onderdelen van piratenpretpark Het Arsenaal over

Het Zeeuwse piratenpretpark Het Arsenaal werd definitief gesloten in 2021, maar niet alle onderdelen zijn verloren gegaan. Attractiepark Duinen Zathe in het Friese dorp Appelscha blijkt een deel van de inboedel van de verdwenen attractie in Vlissingen overgenomen te hebben. Wie heimwee heeft naar de piraten uit Het Arsenaal, kan nu terecht in Duinen Zathe.



Vanwege de sluiting van Het Arsenaal werd de volledige inboedel in het najaar van 2021 geveild, inclusief een groot aantal decors. Duinen Zathe heeft enkele taferelen uit de walkthrough-beleving Piratenhol in huis kunnen halen. Die zijn onlangs neergezet op verschillende plekken in het Friese park.

"We zochten nog wat leuke items voor onder andere ons spookhuis en de piratenboot die centraal in ons park ligt", vertelt een woordvoerder van Duinen Zathe aan Looopings. "We hebben verscheidende kavels kunnen kopen, waaronder de zuipschuiten en de dansende skeletten."



Grafstenen

Medewerkers van Duinen Zathe hebben de decorstukken opgeknapt. "Zodat ze weer kunnen bewegen met behulp van een knop die onze gasten kunnen indrukken." Aan het spookhuis zijn grafstenen en skeletten toegevoegd. "Deze bewegen ook wanneer de karretjes voorbij rijden."



Tot slot werd op de veiling een pratend hoofd uit Het Arsenaal op de kop getikt. "Dit onderdeel gaat binnenkort nog een plekje krijgen in ons park." Het is niet voor het eerst dat Duinen Zathe delen van een verdwenen park in huis haalt: de verkeerstuin uit Verkeerspark Assen ligt tegenwoordig in Appelscha.