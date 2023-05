Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Uit Blijdorp ontsnapte gier teruggevonden in Duitsland, 600 kilometer van Rotterdam

De gier die enkele weken geleden ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp, is zo'n 600 kilometer verderop teruggevonden. Medewerkers van de Rotterdamse dierentuin kregen te horen dat de avontuurlijke roofvogel zich in de Duitse deelstaat Thüringen bevond, net onder Leipzig. Het dier was in goede conditie, zo meldt Blijdorp.



Door stormschade aan een verblijf wist de vrouwelijke vogel in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 april te ontkomen. Er werd een speciaal e-mailadres aangemaakt voor personen die het dier ergens hadden gezien. Nadat ze was gespot in Schiedam, kwamen ook meldingen binnen vanuit Zeeland en Noord-Brabant. Daarna verdween de gier van de radar.

Het vangen in Duitsland gebeurde door iemand die ervaring heeft met roofvogels. "Deze vogelkenner wist haar langer op dezelfde plek te houden met voedsel, waardoor het uiteindelijk mogelijk was om haar op de grond te vangen", laat het dierenpark weten. "Blijdorp is heel blij en dankbaar dat het dier weer terecht is."



Fokprogramma

Op dit moment verblijft de gier nog bij een valkenier in Duitsland. Blijdorp weet nog niet zeker of de vogel zal terugkeren naar Rotterdam. "Het is ook mogelijk dat zij wordt ondergebracht in een Duitse tuin die is aangesloten bij de Europese dierentuinenorganisatie EAZA." Blijdorp coördineert het fokprogramma van de bedreigde diersoort.



Dat programma is "heel succesvol", meldt het park. De ontsnapte gier, die vorig jaar in Rotterdam werd geboren, zat al achter de schermen in afwachting van ene verhuizing naar een geschikte dierentuin. "Het doel is een stabiele en gezonde reservepopulatie in dierentuinen in stand te houden."