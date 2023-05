Furuvik

Demonstraties bij Zweeds attractie- en dierenpark na doodschieten chimpansees

Het Zweedse attractie- en dierenpark Furuvik heeft dit weekend demonstranten over de vloer gehad. Tijdens de seizoensstart van de trekpleister vonden er twee protestacties plaats bij de ingang. Aanleiding is de dood van meerdere chimpansees in december vorig jaar. De apen ontsnapten uit hun verblijf toen het park gesloten was.



Om de veiligheid van aanwezige medewerkers te kunnen garanderen, werd destijds besloten om scherpschutters in te schakelen. Zij hebben drie chimpansees doodgeschoten. Een vierde overleed later. De tumultueuze ontsnapping kostte ook aan andere dieren het leven.

Volgens Furuvik had men geen andere mogelijkheid, omdat een verdoving pas na tien minuten zou werken. Dat zou een te groot risico vormen voor de veiligheid. Dierenactivisten zien dat anders. Zij beweren dat de dood van de apen onnodig was. Na het voorval ontving het park veel heftige reacties via social media, telefoon en e-mail, waaronder bedreigingen.



Drones

Zaterdag werd er dus gedemonstreerd voor de poort. Daar was het management op voorbereid. Ook de politie was ingeseind. Er werd gesurveilleerd met behulp van drones. Uiteindelijk kwamen enkele tientallen demonstranten naar het park. Ze droegen spandoeken en protestborden om hun mening kenbaar te maken. Bovendien namen ze bloemen, kaarsjes en foto's van de chimpansees mee.



De acties verliepen echter vreedzaam: van incidenten was geen sprake. Directrice Sandra Wilke laat aan Zweedse media weten dat ze de mening van de actievoerders respecteert. Ze was zelf ter plaatse om met de activisten in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.



Excuses

Furuvik heeft al meermaals excuses aangeboden voor het feit dat de chimpansees konden ontsnappen. Over de gebeurtenis is het laatste woord nog niet gezegd: er loopt nog een onderzoek dat moet uitwijzen of het personeel goed en rechtmatig gehandeld heeft door de dieren te euthanaseren. Wat er met de overgebleven drie chimpansees gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het park overlegt daarover met branchevereniging EAZA.