Movie Park Germany

Movie Park Germany gaat terug in de tijd: nieuwe Warner Bros.-souvenirs

Movie Park Germany brengt een eerbetoon aan het verleden. Eén van de souvenirwinkels in het Duitse attractiepark staat in het teken van filmmaatschappij Warner Bros., de oorspronkelijke eigenaar van het park. Pretparkfans van het eerste uur zullen zich nog herinneren hoe Movie Park jarenlang door het leven ging als Warner Bros. Movie World Germany.

Movie World opende in 1996. In 2005 werd de huidige naam geïntroduceerd, nadat het park de Warner Bros.-licenties verloor. De Looney Tunes, Batman, The NeverEnding Story en andere bekende filmmerken moesten het veld ruimen. In 2019 maakten de Looney Tunes al een bescheiden comeback, namelijk in de 4D-bioscoop van Movie Park.

Sindsdien worden ook weer Looney Tunes-souvenirs verkocht. Die collectie is onlangs fors uitgebreid. De winkel Happy End, gelegen in themagebied The Hollywood Street Set, bestaat sinds kort volledig uit Warner Bros.-producten. Het gaat daarbij niet alleen om shirts, truien, vesten, mokken en knuffels van de Looney Tunes: er zijn nu ook veel algemene Warner Bros.-items verkrijgbaar.



Harry Potter

Warner Bros. werd opgericht in 1923. Het Amerikaanse mediabedrijf viert dit jaar het honderdjarig jubileum. Sommige kledingstukken in de winkel verwijzen naar het startjaar. Verder bevatten sommige Looney Tunes-shirts verwijzingen naar andere Warner Bros.-producties: Harry Potter en The Matrix.