Disneyland Paris probeert bezoekers in toom te houden met nieuwe verbodsborden

Nieuwe borden moeten ervoor zorgen dat bezoekers van Disneyland Paris zich niet misdragen op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje. Een hoop mensen blijken de neiging te hebben om de podia op het plein te beklimmen. Dat is echter niet toegestaan.



Hoewel om de verhogingen plantenperken en hekken staan, gebeurt het nog regelmatig dat er personen op de podia klauteren. Als laatste redmiddel zijn er opvallende informatieborden gemaakt. Die worden neergezet als er geen shows plaatsvinden op het plein.

"Accès interdit, ne pas escalader", valt er te lezen in het Frans, met daaronder de Engelse vertaling "Restricted area, do not climb". Voor de duidelijkheid is ook een verbodssymbool toegevoegd van een poppetje dat over een hek klimt. De podia worden meermaals per dag gebruikt voor de dansvoorstelling Dream and Shine Brighter.



Verlovingsring

In juni vorig jaar beklom een koppel één van de verhogingen voor een huwelijksaanzoek. Een medewerker besloot in te grijpen door de verlovingsring uit de handen van de geknielde man te grissen. Beelden van het voorval gingen de hele wereld over. Disneyland bood later excuses aan voor de manier waarop het personeelslid de situatie had aangepakt.