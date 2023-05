Kermis

Kinderen naar het ziekenhuis na ongeluk met Spaanse kermisattractie

Bij een ongeluk met een kermisattractie in Spanje zijn dertien kinderen gewond geraakt. Een draaiende bank in de Noord-Spaanse provincie A Coruña brak af, net voordat de rit zou beginnen. Tien van de slachtoffers werden uit voorzorg overgebracht naar twee verschillende ziekenhuizen in de regio, zo melden regionale media.



Het incident vond op zondag 30 april plaats in de gemeente Narón. De attractie in kwestie wordt Jamaica genoemd. Eén van de twee armen die de bank normaal gesproken in beweging brengt, begaf het door onbekende oorzaak. Daardoor brak vervolgens ook de tweede arm. De minderjarige inzittenden kregen een harde klap te verwerken. Ze liepen kneuzingen op.

De paniek onder de passagiers en omstanders was groot, maar uiteindelijk vielen de verwondingen relatief mee. Geen enkel kind hoefde de nacht in het ziekenhuis door te brengen. De attractie is even later gedemonteerd.



Oorzaak

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak van het voorval. Volgens de kermisorganisatie beschikte de exploitant in ieder geval wel over een geldig keuringscertificaat. De draaiende bank is nog niet erg oud: de eigenaar kocht het apparaat enkele jaren geleden. In 2021 stond de attractie voor het eerst op een kermis.