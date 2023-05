Efteling

Laatste kans: Efteling-tentoonstelling in Den Bosch nog een week te zien

De uitgebreide Efteling-expositie in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch loopt ten einde. Wie de tentoonstelling nog wil bekijken, heeft daarvoor nog een week de kans. Op zondag 21 mei is Efteling: De Tentoonstelling voor het laatst te bezoeken. Daarna moeten de sprookjesattributen plaatsmaken voor iets anders.



Voor de tijdelijke expositie werden zo'n 250 historische objecten uit het 71 jaar oude attractiepark samengebracht. Efteling-fans kunnen zich vergapen aan figuren, borden, kostuums en maquettes, aangevuld met authentieke documenten, originele ontwerpen en oude foto's.

Het initiatief bleek een succes: de tentoonstelling was op meerdere dagen uitverkocht. Om die reden heeft men de openingsuren verlengd: het museum is in de weekenden tot en met 21 mei geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voorheen was dat 11.00 tot 17.00 uur.



Populariteit

Op maandagen blijven de deuren gesloten. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 15 euro per stuk. Vanwege de populariteit wordt gewerkt met tijdvakken.