Disneyland Paris

Marvel-droneshow Disneyland Paris keert in september 2023 terug

Avengers: Power the Night, de Marvel-droneshow in Disneyland Paris, is morgen voorlopig voor het laatst te zien. Wie het bijzondere avondspektakel heeft gemist, krijgt echter nog een herkansing. Disney heeft vandaag bekendgemaakt dat de voorstelling in september 2023 terugkeert naar het Walt Disney Studios Park.



Sinds eind januari wordt Avengers: Power the Night nagenoeg dagelijks opgevoerd bij The Twilight Zone Tower of Terror, rond sluitingstijd van het park. De productie bestaat uit muziek, videoprojecties, vuurwerk en - als de weersomstandigheden het toelaten - lichtgevende drones. Die vormen herkenbare Marvel-symbolen in de lucht.

In juni, juli en augustus 2023 moeten bezoekers de show missen. Vanaf vrijdag 1 september zal Power the Night weer te zien zijn. De tweede termijn loopt naar verwachting tot en met zondag 5 november. Dat houdt in dat de voorstelling ook draait tijdens Disney's Halloween Festival, tussen 1 oktober en 5 november.