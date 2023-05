Efteling

Efteling Hotel in de steigers voor grote opknapbeurt

Het sprookjesachtige Efteling Hotel ziet er de komende tijd iets minder sprookjesachtig uit. Vanwege een grote renovatie wordt de buitengevel van het gebouw uit 1992 in de steigers gezet. Dat is nodig om de ramen een nieuwe kleur te geven. Ook de bekende oranje koepeldaken zullen van kleur veranderen.



Rond een deel van de ramen zijn al donkerblauwe accenten aangebracht. Het viersterrenhotel, gelegen aan de provinciale weg 261, blijft gewoon geopend tijdens de verbouwing. In verband met de opknapbeurt is bij de hoofdentree een houten overkapping neergezet.

Wie een verblijf wil boeken, wordt wel gewaarschuwd op de officiële Efteling-website. "Goed om te weten: in de geselecteerde periode vindt er onderhoud plaats aan de buitenkant van het Efteling Hotel", valt er te lezen. "We doen ons uiterste best om je zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden."



Benedenverdieping

De Efteling beloofde eerder "een compleet andere aanblik" voor het 31 jaar oude luchtkasteel. Het is de bedoeling dat de klus rond de zomer is afgerond. Later zal de benedenverdieping van het hotel ook een transformatie ondergaan. Er komt dan een nieuwe indeling.